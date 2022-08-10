Білий дім про вибухи на аеродромі в Криму: ми підтримуємо зусилля України із захисту суверенітету та територіальної цілісності

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Жан-П'єр відповідала на запитання журналіста про "серію вибухів на авіаційній базі в Криму", і чи США вважають Крим правомірною ціллю для ЗСУ, яким Пентагон надав зброю.

"Як ви знаєте, ми підтримуємо зусилля України із захисту свого суверенітету і своєї територіальної цілісності, як ми багато разів говорили. Боротьба триває на сході та південному заході країни, і ще далека від закінчення. Ми попереджали, що це може бути довга і затяжна війна. Ми і надалі забезпечуватимемо, щоб Україна могла протистояти неспровокованій агресії росії, і це - в центрі нашої уваги… Ми будемо продовжувати підтримувати Україну в їхній боротьбі за свою свободу, в їхній боротьбі за свій суверенітет проти брутального нападу з боку росії", - сказала вона.

Доповнення

9 серпня, у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.

Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".

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