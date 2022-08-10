Белый дом о взрывах на аэродроме в Крыму: мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности

Детали

Жан-Пьер отвечала на вопрос журналиста о "серии взрывов на авиационной базе в Крыму", и считают ли США Крым правомерной целью для ВСУ, которым Пентагон предоставил оружие.

"Как вы знаете, мы поддерживаем усилия Украины по защите своего суверенитета и своей территориальной целостности, как мы много раз говорили. Борьба продолжается на востоке и юго-западе страны и еще далека от окончания. Мы предупреждали, что это может быть долгая и затяжная война. Мы будем и впредь обеспечивать, чтобы Украина могла противостоять неспровоцированной агрессии россии, и это – в центре нашего внимания… Мы будем продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свою свободу, в их борьбе за свой суверенитет против брутального нападения со стороны россии", - сказала она.

Дополнение

9 августа, во временно оккупированном Крыму, неподалеку от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.

Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

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