Білий дім анонсував нові санкції проти росії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. США Цього тижня збираються повідомити про нові санкції проти Росії за її вторгнення в Україну. Про це заявив у вівторок на брифінгу радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, пише УНН.
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Салліван, відповідаючи на запитання журналіста, заявив, що, коли президент США Джо Байден оголошував про заборону на російську нафту і газ, він ясно дав зрозуміти, що США можуть собі дозволити піти на такий крок.
Однак, він також визнав, що деякі з європейських союзників і партнерів не зможуть наслідувати їх приклад найближчим часом, і він не збирався змушувати їх робити це, говорить радник.
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"Він дуже добре розуміє, як йдуть справи сьогодні з точки зору єдності західних союзників щодо санкцій, і в найближчі дні у нас буде більше інформації про санкції (проти Росії - ред.)", - сказав Салліван.
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Як писав УНН, Будапешт планує накласти вето на санкції Євросоюзу на імпорт російського газу, введення безпольотної зони над Україною і на миротворчу місію.