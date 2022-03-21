Будапешт наложит вето на санкции Евросоюза на импорт российского газа, введение бесполетной зоны над Украиной и на миротворческую миссию - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Выступая перед венгерскими журналистами, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что позиция, занятая НАТО на прошлой неделе, совпадает с интересами национальной безопасности Венгрии, по которым необходимо сделать все, чтобы военный альянс не вмешивался в войну в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на Hirado.
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По мнению Сийярто, создание и поддержание бесполетной зоны, предложенное некоторыми странами, представляет опасность войны, поскольку это приведет к боевым действиям в воздухе. А создание миротворческой миссии в Украине, которое также предлагается, имеет риск сухопутной войны.
"Нам нужно четко говорить об этих вопросах. Это новый военный риск", - сказал министр, добавив, что позиция венгерского правительства понятная, Венгрия хочет остаться вне войны.
Он настаивает на позиции НАТО и будет выступать против предложений, которые могут привести к наземной войны в Украине, таких как создание и поддержание бесполетной зоны и воздушной миротворческой миссии в Украине, подчеркнул он.
Министр заявил: Венгрия не будет блокировать поставки оружия в Украину государствами-членами ЕС, но добавил, что Венгрия не будет поставлять оружие и не допустит передачи смертоносного оружия.
"Поскольку такие грузы считаются военной целью для уничтожения, венгерское правительство не хочет подвергать ни Венгрию, ни людей, которые проживают в Украине, включая Закарпатье, на такой риск", - сообщил министр.
Министр заявил, что "европейское единство, безусловно, будет невозможным" из-за возможных санкций ЕС, приводящих к ограничению или прекращению поставок энергоресурсов из России.
Он подчеркнул. "Мы не поддержим санкции, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии".
Петер Сийярто заявил, что по просьбе губернатора Закарпатья Венгрия готова помочь тем, кто прибыл в регион из внутренних районов Украины до войны, и обеспечить уход за всеми беженцами, которые прибывают в Венгрию.