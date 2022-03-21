Будапешт наложит вето на санкции Евросоюза на импорт российского газа, введение бесполетной зоны над Украиной и на миротворческую миссию - МИД

КИЕВ. 21 марта. УНН. Выступая перед венгерскими журналистами, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что позиция, занятая НАТО на прошлой неделе, совпадает с интересами национальной безопасности Венгрии, по которым необходимо сделать все, чтобы военный альянс не вмешивался в войну в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на Hirado.