Будапешт накладе вето на санкції Євросоюзу на імпорт російського газу, запровадження безпольотної зони над Україною та на миротворчу місію - МЗС

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На думку Сійярто, створення та підтримання безпольотної зони, запропоноване деякими країнами, становить небезпеку війни, оскільки це призведе до бойових дій у повітрі. А створення миротворчої місії в Україні, яке також пропонується, має ризик сухопутної війни.

"Нам потрібно чітко говорити про ці питання. Це новий військовий ризик", - сказав міністр, додавши, що позиція угорського уряду зрозуміла, Угорщина хоче залишитися поза війною.

Він наполягає на позиції НАТО і виступатиме проти пропозицій, які можуть призвести до наземної війни в Україні, таких як створення та підтримання безпольотної зони та повітряної миротворчої місії в Україні, наголосив він.

Міністр заявив: Угорщина не блокуватиме постачання зброї в Україну державами-членами ЄС, але додав, що Угорщина не постачатиме зброю і не допустить передачі смертоносної зброї.

"Оскільки такі вантажі вважаються військовою метою для знищення, угорський уряд не хоче наражати ні Угорщину, ні людей, які проживають в Україні, включаючи Закарпаття, на такий ризик", - повідомив міністр.

Міністр заявив, що "європейська єдність, безумовно, буде неможливою" через можливі санкції ЄС, що призводять до обмеження або припинення постачання енергоресурсів з Росії.

Він наголосив. "Ми не підтримаємо санкції, які ставлять під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини".

Петер Сійярто заявив, що на прохання губернатора Закарпаття Угорщина готова допомогти тим, хто прибув до регіону з внутрішніх районів України до війни, та забезпечити догляд за всіма біженцями, які прибувають до Угорщини.