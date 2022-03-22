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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
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Белый дом анонсировал новые санкции против россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. США на этой неделе собираются сообщить о новых санкциях против россии за ее вторжение в Украину. Об этом заявил во вторник на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет УНН.

Белый дом анонсировал новые санкции против россии

Детали

Салливан, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что, когда президент США Джо Байден объявлял о запрете на российскую нефть и газ, он ясно дал понять, что США могут себе позволить пойти на такой шаг.

Однако, он также признал, что некоторые из европейских союзников и партнеров не смогут последовать его примеру в ближайшее время, и он не собирался заставлять их делать это, говорит советник.

Цитата

"Он очень хорошо понимает, как обстоят дела сегодня с точки зрения единства западных союзников в отношении санкций, и в ближайшие дни у нас будет больше информации о санкциях (против россии – ред.)", - сказал Салливан.

Ранее

Как писал УНН, Будапешт намерен наложить вето на санкции Евросоюза на импорт российского газа, введение бесполетной зоны над Украиной и на миротворческую миссию.

Украинские Национальные Новости

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