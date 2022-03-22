Белый дом анонсировал новые санкции против россии

Детали

Салливан, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что, когда президент США Джо Байден объявлял о запрете на российскую нефть и газ, он ясно дал понять, что США могут себе позволить пойти на такой шаг.

Однако, он также признал, что некоторые из европейских союзников и партнеров не смогут последовать его примеру в ближайшее время, и он не собирался заставлять их делать это, говорит советник.

Цитата

"Он очень хорошо понимает, как обстоят дела сегодня с точки зрения единства западных союзников в отношении санкций, и в ближайшие дни у нас будет больше информации о санкциях (против россии – ред.)", - сказал Салливан.

Ранее

Как писал УНН, Будапешт намерен наложить вето на санкции Евросоюза на импорт российского газа, введение бесполетной зоны над Украиной и на миротворческую миссию.