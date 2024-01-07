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“Білі янголи” доставили в Авдіївку їжу для чотирилапих пухнастиків

“Білі янголи” доставили в Авдіївку їжу для чотирилапих пухнастиків

Київ • УНН

 • 35581 перегляди

Білі Янголи доставили 750 кг корму власникам домашніх тварин у зруйнованій Авдіївці.

Група "Білі янголи" доставили до зруйнованої Авдіївки 750 кг корму для тварин, який передали волонтери. Про це повідомляє поліція Донеччини, пише УНН.

Деталі

"Білі янголи" завезли до зруйнованого міста 750 кг корму для тварин, який передали волонтери. Особливо радіє допомозі власниця 18 котів і трьох собак. Жінка стала "прийомною мамою" для покинутих улюбленців", - йдеться в повідомленні.

В поліції наголосили, що людей, хто прихистив безпритульних чотирилапих, в Авдіївці багато. Поліцейські розвозять їжу для тварин до кожного кварталу.

Нагадаємо

Евакуаційна група "білі янголи" допомогли виїхати з Авдіївки шістьом людям. Серед них є літні та поранені громадяни.

Павло Башинський

Павло Башинський

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