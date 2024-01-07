“Білі янголи” доставили в Авдіївку їжу для чотирилапих пухнастиків
Київ • УНН
Білі Янголи доставили 750 кг корму власникам домашніх тварин у зруйнованій Авдіївці.
Група "Білі янголи" доставили до зруйнованої Авдіївки 750 кг корму для тварин, який передали волонтери. Про це повідомляє поліція Донеччини, пише УНН.
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"Білі янголи" завезли до зруйнованого міста 750 кг корму для тварин, який передали волонтери. Особливо радіє допомозі власниця 18 котів і трьох собак. Жінка стала "прийомною мамою" для покинутих улюбленців", - йдеться в повідомленні.
В поліції наголосили, що людей, хто прихистив безпритульних чотирилапих, в Авдіївці багато. Поліцейські розвозять їжу для тварин до кожного кварталу.
Нагадаємо
Евакуаційна група "білі янголи" допомогли виїхати з Авдіївки шістьом людям. Серед них є літні та поранені громадяни.