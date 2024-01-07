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"Белые ангелы" доставили в Авдеевку еду для четвероногих пушистиков

Киев  •  УНН

07 январь 2024, 03:17  •  25915 просмотра

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Белые Ангелы доставили 750 кг корма владельцам домашних животных в разрушенной Авдеевке.

Группа "Белые ангелы" доставили в разрушенную Авдеевку 750 кг корма для животных, который передали волонтеры. Об этом сообщает полиция Донецкой области, пишет УНН.

Детали

"Белые ангелы" завезли в разрушенный город 750 кг корма для животных, который передали волонтеры. Особенно радуется помощи владелица 18 котов и трех собак. Женщина стала "приемной мамой" для брошенных любимцев", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что людей, кто приютил бездомных четвероногих, в Авдеевке много. Полицейские развозят еду для животных в каждый квартал.

Напомним,

Эвакуационная группа "белые ангелы" помогли выехать из Авдеевки шести людям. Среди них есть пожилые и раненые граждане.

Павел Башинский

Павел Башинский

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“Білі янголи” доставили в Авдіївку їжу для чотирилапих пухнастиків
"White Angels delivered food for four-legged pets to Avdiivka
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