"Белые ангелы" доставили в Авдеевку еду для четвероногих пушистиков
Киев • УНН
Белые Ангелы доставили 750 кг корма владельцам домашних животных в разрушенной Авдеевке.
Группа "Белые ангелы" доставили в разрушенную Авдеевку 750 кг корма для животных, который передали волонтеры. Об этом сообщает полиция Донецкой области, пишет УНН.
Детали
"Белые ангелы" завезли в разрушенный город 750 кг корма для животных, который передали волонтеры. Особенно радуется помощи владелица 18 котов и трех собак. Женщина стала "приемной мамой" для брошенных любимцев", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что людей, кто приютил бездомных четвероногих, в Авдеевке много. Полицейские развозят еду для животных в каждый квартал.
Напомним,
Эвакуационная группа "белые ангелы" помогли выехать из Авдеевки шести людям. Среди них есть пожилые и раненые граждане.
"Белые ангелы" доставили в Авдеевку еду для четвероногих пушистиков
Белые Ангелы доставили 750 кг корма владельцам домашних животных в разрушенной Авдеевке.
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