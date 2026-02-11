$43.030.02
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
09:00 • 11538 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 15179 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 30697 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 32733 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 29880 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 30864 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 24902 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
10 лютого, 15:55 • 19923 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
10 лютого, 13:08 • 23107 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Бійці ЗСУ звільнили село Косівцеве у Запорізькій області

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Бійці 33-го окремого штурмового полку ЗСУ звільнили село Косівцеве Запорізької області від російських окупантів. Населений пункт поки перебуває у "сірій зоні" згідно карти OSINT-проекту DeepState.

Бійці 33-го окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗCУ звільнили від російських загарбників село Косівцеве у Запорізькій області. Про це військові полку повідомили в Facebook, передає УНН.

Деталі

33 ОШП проводить пошукові-ударні та контрдиверсійні дії на визначеному напрямку. У межах операції село Косівцеве, Запорізька область, вичищене від російських окупантів

 - йдеться в повідомленні.

Увага, відео 18+!!!

Водночас, згідно карти OSINT-проекту DeepState, населений пункт поки що перебуває у "сірій зоні".

Додатково

Село Косівцеве входить до складу Тернуватської селищної громади і знаходиться на відстані 1 км від селища Тернувате. Площа села - 6,2 км².

До російсько-української війни в селі проживало 170 людей.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Бондарне та Никифорівка на Краматорському напрямку перебувають під контролем Сил оборони України.

Євген Устименко

