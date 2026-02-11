Бійці ЗСУ звільнили село Косівцеве у Запорізькій області

Бійці 33-го окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗCУ звільнили від російських загарбників село Косівцеве у Запорізькій області. Про це військові полку повідомили в Facebook, передає УНН.

Деталі

33 ОШП проводить пошукові-ударні та контрдиверсійні дії на визначеному напрямку. У межах операції село Косівцеве, Запорізька область, вичищене від російських окупантів - йдеться в повідомленні.

Увага, відео 18+!!!

Водночас, згідно карти OSINT-проекту DeepState, населений пункт поки що перебуває у "сірій зоні".

Додатково

Село Косівцеве входить до складу Тернуватської селищної громади і знаходиться на відстані 1 км від селища Тернувате. Площа села - 6,2 км².

До російсько-української війни в селі проживало 170 людей.

Нагадаємо

