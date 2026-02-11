Бійці ЗСУ звільнили село Косівцеве у Запорізькій області
Київ • УНН
Бійці 33-го окремого штурмового полку ЗСУ звільнили село Косівцеве Запорізької області від російських окупантів. Населений пункт поки перебуває у "сірій зоні" згідно карти OSINT-проекту DeepState.
Бійці 33-го окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗCУ звільнили від російських загарбників село Косівцеве у Запорізькій області. Про це військові полку повідомили в Facebook, передає УНН.
Деталі
33 ОШП проводить пошукові-ударні та контрдиверсійні дії на визначеному напрямку. У межах операції село Косівцеве, Запорізька область, вичищене від російських окупантів
Увага, відео 18+!!!
Водночас, згідно карти OSINT-проекту DeepState, населений пункт поки що перебуває у "сірій зоні".
Додатково
Село Косівцеве входить до складу Тернуватської селищної громади і знаходиться на відстані 1 км від селища Тернувате. Площа села - 6,2 км².
До російсько-української війни в селі проживало 170 людей.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Бондарне та Никифорівка на Краматорському напрямку перебувають під контролем Сил оборони України.