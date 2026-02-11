Бойцы ВСУ освободили село Косовцево в Запорожской области
Киев • УНН
Бойцы 33-го отдельного штурмового полка ВСУ освободили село Косовцево Запорожской области от российских оккупантов. Населенный пункт пока находится в "серой зоне" согласно карте OSINT-проекта DeepState.
Бойцы 33-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск ВСУ освободили от российских захватчиков село Косовцево в Запорожской области. Об этом военные полка сообщили в Facebook, передает УНН.
Подробности
33 ОШП проводит поисково-ударные и контрдиверсионные действия на определенном направлении. В рамках операции село Косовцево, Запорожская область, очищено от российских оккупантов
Внимание, видео 18+!!!
В то же время, согласно карте OSINT-проекта DeepState, населенный пункт пока находится в "серой зоне".
Дополнительно
Село Косовцево входит в состав Терноватской поселковой общины и находится на расстоянии 1 км от поселка Терноватое. Площадь села - 6,2 км².
До российско-украинской войны в селе проживало 170 человек.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Бондарное и Никифоровка на Краматорском направлении находятся под контролем Сил обороны Украины.