Эксклюзив
09:46 • 2884 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00 • 11624 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
06:59 • 15233 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 30744 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 32788 просмотра
10 февраля, 17:38 • 29916 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026
10 февраля, 17:38 • 29916 просмотра
10 февраля, 17:08 • 30891 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 30891 просмотра
10 февраля, 16:55 • 24915 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 24915 просмотра
10 февраля, 15:55 • 19934 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 19934 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 23120 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
публикации
Эксклюзивы
Бойцы ВСУ освободили село Косовцево в Запорожской области

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Бойцы 33-го отдельного штурмового полка ВСУ освободили село Косовцево Запорожской области от российских оккупантов. Населенный пункт пока находится в "серой зоне" согласно карте OSINT-проекта DeepState.

Бойцы ВСУ освободили село Косовцево в Запорожской области

Бойцы 33-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск ВСУ освободили от российских захватчиков село Косовцево в Запорожской области. Об этом военные полка сообщили в Facebook, передает УНН.

Подробности

33 ОШП проводит поисково-ударные и контрдиверсионные действия на определенном направлении. В рамках операции село Косовцево, Запорожская область, очищено от российских оккупантов

 - говорится в сообщении.

Внимание, видео 18+!!!

В то же время, согласно карте OSINT-проекта DeepState, населенный пункт пока находится в "серой зоне".

Дополнительно

Село Косовцево входит в состав Терноватской поселковой общины и находится на расстоянии 1 км от поселка Терноватое. Площадь села - 6,2 км².

До российско-украинской войны в селе проживало 170 человек.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Бондарное и Никифоровка на Краматорском направлении находятся под контролем Сил обороны Украины.

Евгений Устименко

Война в Украине
Село
Социальная сеть
Война в Украине
Запорожская область
Украина