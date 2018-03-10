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Біатлоністка Шишкова виборола срібну нагороду Паралімпіади у Пхьончхані

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. На Паралімпіаді-2018 у Південній Кореї відбулися жіночі біатлонні перегони серед спортсменок з вадами зору, передає кореспондент УНН.

26-річна харків’янка Оксана Шишкова пройшла дистанцію без жодного промаху і на фініші програла 38,5 секунди Міхаліні Лисовій (стала 5-ю чемпіонкою Паралімпійських ігор) з нейтральних паралімпійських спортсменів, здобувши срібну нагороду. “Бронза” дісталася білорусці.

Примітно, що після першої стрільби призове третє місце мала наша Ольга Прилуцька, однак три промахи на другому вогневому рубежі перекреслили шанси на медаль — 4-те місце.

Таким чином, в скарбничці “жовто-блакитних” на Паралімпіаді у Пхьончхані 1 “срібло” ат 2 “бронзи”.

Додамо також, середній вік української команди на Паралімпіаді—2018 — 29 років. Найдосвідченішому спортсмену — Віталію Лук’яненко, одразу після Паралімпіади-2018 виповниться 40 років. Наймолодшому спортсмену Тарасу Радю— 18 років.

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