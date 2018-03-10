Биатлонистка Шишкова завоевала серебряную награду Паралимпиады в Пхенчхан
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. На Паралимпиаде-2018 в Южной Корее прошли женские биатлонные гонки среди спортсменок с нарушениями зрения, передает корреспондент УНН.
26-летняя харьковчанка Оксана Шишкова прошла дистанцию без единого промаха и на финише проиграла 38,5 секунды Михалина Лысова (стала 5-й чемпионкой Паралимпийских игр) из нейтральных паралимпийских спортсменов, получив серебряную награду. “Бронза” досталась белоруске.
Примечательно, что после первой стрельбы призовое третье место имела наша Ольга Прилуцкая, однако три промаха на втором огневом рубеже перечеркнули шансы на медаль — 4-е место.
Таким образом, в копилке “желто-синих” на Паралимпиаде в Пхенчхан 1 “серебро” ат 2 “бронзы”.
Добавим также, средний возраст украинской команды на Паралимпиаде-2018 — 29 лет. Опытному спортсмену — Виталий Лукьяненко, сразу после Паралимпиады-2018 исполнится 40 лет. Самому молодому спортсмену Тарасу Радю- 18 лет.