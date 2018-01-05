Біатлоніст Підручний увійшов до топ-10 спринту в Обергофі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В німецькому Обергофі відбувся чоловічий спринт четвертого етапу Кубку світу з біатлону, передає УНН.
Найкращу стрільбу серед українців продемонстрував Дмитро Підручний, який не закрив лише одну мішень при стрільбі лежачи. Наш спортсмен поступився 56,3 секундами на фініші переможцю французу Мартену Фуркаду (0).
Високий результат продемонстрував і Артем Прима (1+1) +1:20,6 хв відставання і 16 рядок. Інші українці розмістилися наступним чином – Володимир Сємаков (0+2) – 43-й, Артем Тищенко (0+1) – 53-й, Руслан Ткаленко (0+3) – 81-й.
Відзначимо, що трійку призерів сформували ще двоє норвежців: Еміль Свендсен другий (0) +8,1 с, а бронзовим призером став Йоханнес Бьо (2+0) +10,2 с.
Додамо, що завтра в німецькому місті пройдуть дві гонки переслідування – у чоловіків та жінок.
Як повідомляв УНН, три українські біатлоністки заробили очки на старті етапу Кубку світу в Обергофі.