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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Биатлонист Подручный вошел в топ-10 спринта в Оберхофе

Киев • УНН

 • 15918 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В немецком Оберхофе состоялся мужской спринт четвертого этапа Кубка мира по биатлону, передает УНН.

Биатлонист Подручный вошел в топ-10 спринта в Оберхофе

Лучшую стрельбу среди украинwtd продемонстрировал Дмитрий Подручный, не закрыл лишь одну мишень при стрельбе лежа. Наш спортсмен уступил 56,3 секунды на финише победителю французу Мартенe Фуркадe (0).

Высокий результат показал и Артем Прима (1+ 1) +1 мин. 20,6 сек отставание и 16 строчка. Другие украинцы разместились следующим образом - Владимир Семаков (0+2) - 43-й, Артем Тищенко (0+1) - 53-й, Руслан Ткаленко (0+3) - 81-й.

Отметим, что тройку призеров сформировали еще двое норвежцев Эмиль Свендсен второй (0) +8,1 сек, а бронзовым призером стал Йоханнес Бё (2+0) +10,2 с.

Добавим, что завтра в немецком городе пройдут две гонки преследования - у мужчин и женщин.

Как сообщал УНН, три украинские биатлонистки заработали очки на старте этапа Кубка мира в Оберхофе.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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