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Безвізові подорожі: оформити біометричний паспорт можна у 42 населених пунктах

Київ • УНН

 • 8067 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Надання послуг із оформлення біометричних паспортів в Україні забезпечують 75 Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) у 42 населених пунктах України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економічного розвитку та торгівлі, передає УНН.

"Безвізові подорожі стають все ближче та доступніше. Уже у 75 ЦНАП можна отримати послуги із оформлення біометричних паспортів, загалом ─ у 42 населених пунктах. І ця цифра збільшується щомісяця", - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялось, упродовж 2017 року в Україні було оформлено 4 мільйони біометричних паспортів для виїзду за кордон.

Нагадаємо, у Державній прикордонній службі України зафіксували зменшення кількості українців, які за безвізовим режимом подорожують до країн Європейського союзу.

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