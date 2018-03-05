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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 52276 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 62943 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 66075 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Безвизовые путешествия: оформить биометрический паспорт можно в 42 населенных пунктах

Безвизовые путешествия: оформить биометрический паспорт можно в 42 населенных пунктах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Предоставление услуг по оформлению биометрических паспортов в Украине обеспечивают 75 Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) в 42 населенных пунктах Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, передает УНН.

“Безвизовые путешествия становятся все ближе и доступнее. Уже в 75 ЦПАУ можно получить услуги по оформлению биометрических паспортов, всего ─ в 42 населенных пунктах. И эта цифра увеличивается ежемесячно”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, за 2017 год в Украине было оформлено 4 миллиона биометрических паспортов для выезда за границу.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины зафиксировали уменьшение количества украинцев, которые по безвизовому режиму путешествуют в страны Европейского союза.

Украинские Национальные Новости

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