Безвизовые путешествия: оформить биометрический паспорт можно в 42 населенных пунктах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Предоставление услуг по оформлению биометрических паспортов в Украине обеспечивают 75 Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) в 42 населенных пунктах Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, передает УНН.
“Безвизовые путешествия становятся все ближе и доступнее. Уже в 75 ЦПАУ можно получить услуги по оформлению биометрических паспортов, всего ─ в 42 населенных пунктах. И эта цифра увеличивается ежемесячно”, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, за 2017 год в Украине было оформлено 4 миллиона биометрических паспортов для выезда за границу.
Напомним, в Государственной пограничной службе Украины зафиксировали уменьшение количества украинцев, которые по безвизовому режиму путешествуют в страны Европейского союза.