Безпілотник ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах Хезболли в Лівані

Деталі

Як пише видання, напад стався на тлі зіткнень на північному кордоні, після того, як терористичне угруповання відкрило вогонь по низці армійських позицій, раніше вибухівка пошкодила частину стіни безпеки, і, очевидно, був перехоплений дрон.

Нагадаємо

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.