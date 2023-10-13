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Безпілотник ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах Хезболли в Лівані

Безпілотник ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах Хезболли в Лівані

Київ • УНН

 • 506554 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Безпілотник ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах Хезболли в Лівані після того, як терористична група обстріляла Ізраїль, передає УНН із посиланням на Times of Israel.

Деталі

Як пише видання, напад стався на тлі зіткнень на північному кордоні, після того, як терористичне угруповання відкрило вогонь по низці армійських позицій, раніше вибухівка пошкодила частину стіни безпеки, і, очевидно, був перехоплений дрон.

Нагадаємо

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.

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