Беспилотник ЦАХАЛ нанес удары по объектам Хезболлы в Ливане
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Беспилотник ЦАХАЛ нанес удары по объектам Хезболлы в Ливане после того, как террористическая группа обстреляла Израиль, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
Как пишет издание, нападение произошло на фоне столкновений на северной границе, после того, как террористическая группировка открыла огонь по ряду армейских позиций, ранее взрывчатка повредила часть стены безопасности, и, очевидно, был перехвачен дрон.
Напомним
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.