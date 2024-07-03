Безекіпажні катери атакували Новоросійськ
Київ • УНН
Безпілотні катери атакували російське місто Новоросійськ, що змусило владу обмежити рух біля набережної і закликати мешканців триматися подалі від вікон, що виходять на море.
У ніч на середу безпілотні катери атакували місто Новоросійськ. Про це повідомив мер міста Андрій Кравченко, передає УНН.
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"У Новоросійську відбивають атаку безекіпажних катерів... Не перебувайте на відкритому просторі біля моря", – написав Кравченко у Telegram.
Мешканці міста повідомляли, що близько 30 хвилин чули вибухи з боку моря.
Місцева влада просить жителів міста не підходити до вікон та сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон і з суцільними стінами.
Згодом мер Новоросійська також повідомив, що в районі набережної обмежено рух транспорту.
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