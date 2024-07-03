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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59167 перегляди

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Безекіпажні катери атакували Новоросійськ

Київ • УНН

 • 113469 перегляди

Безпілотні катери атакували російське місто Новоросійськ, що змусило владу обмежити рух біля набережної і закликати мешканців триматися подалі від вікон, що виходять на море.

Безекіпажні катери атакували Новоросійськ

У ніч на середу безпілотні катери атакували місто Новоросійськ. Про це повідомив мер міста Андрій Кравченко, передає УНН.

Деталі

"У Новоросійську відбивають атаку безекіпажних катерів... Не перебувайте на відкритому просторі біля моря", – написав Кравченко у Telegram.

Мешканці міста повідомляли, що близько 30 хвилин чули вибухи з боку моря.

Місцева влада просить жителів міста не підходити до вікон та сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон і з суцільними стінами.

Згодом мер Новоросійська також повідомив, що в районі набережної обмежено рух транспорту.

У ВМС України спростували заяву росіян про знищення українських кораблів та катерів02.06.24, 15:47 • 80612 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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