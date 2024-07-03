Безэкипажные катера атаковали Новороссийск

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В ОП отреагировали на предложение Орбана прекратить огонь

В ОП отреагировали на предложение Орбана прекратить огонь

  •  29278 просмотра
Оккупанты продолжают наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области

Оккупанты продолжают наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области

  •  31740 просмотра
Есть хорошие перспективы: Зеленский об отчете руководителя Службы внешней разведки

Есть хорошие перспективы: Зеленский об отчете руководителя Службы внешней разведки

  •  44714 просмотра
Возможность заключения сделки с путиным по Украине и нерасширение НАТО? СМИ раскрыли возможный "план Трампа" относительно Альянса

Возможность заключения сделки с путиным по Украине и нерасширение НАТО? СМИ раскрыли возможный "план Трампа" относительно Альянса

  •  32009 просмотра
Наращивание мощностей генерации, защита энергообъектов и привлечение американских специалистов: о чем Галущенко говорил с министром энергетики США

Наращивание мощностей генерации, защита энергообъектов и привлечение американских специалистов: о чем Галущенко говорил с министром энергетики США

  •  33367 просмотра
публикации
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  116910 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  128309 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

1 июля 2024, 13:00  •  144908 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  148486 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

1 июля 2024, 09:23  •  149369 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

  •  74919 просмотра
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

  •  110326 просмотра
"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

1 июля 2024, 09:42  •  102921 просмотра
1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля 2024, 03:03  •  107588 просмотра
Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

30 июня 2024, 16:16  •  107195 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Безэкипажные катера атаковали Новороссийск

Безэкипажные катера атаковали Новороссийск

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 01:28  •  4978 просмотра

Read in English

Беспилотные катера атаковали российский город Новороссийск, что заставило власти ограничить движение возле набережной и призвать жителей держаться подальше от окон, выходящих на море.

В ночь на среду беспилотные катера атаковали город Новороссийск. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко, передает УНН.

Детали

"В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров... Не находитесь на открытом пространстве у моря", - написал Кравченко в Telegram.

Жители города сообщали, что около 30 минут слышали взрывы со стороны моря.

Местные власти просят жителей города не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон и со сплошными стенами.

Впоследствии мэр Новороссийска также сообщил, что в районе набережной ограничено движение транспорта.

В ВМС Украины опровергли заявление россиян об уничтожении украинских кораблей и катеров2 июня 2024, 12:47 • 80319 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
telegramТелеграмма
Эксклюзив
Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов
  •  90199 просмотра

Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов

Эксклюзив
Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди
  •  101350 просмотра

Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди

Эксклюзив
Известная спортсменка из Броваров не поддерживает идею переименования города
  •  101953 просмотра

Известная спортсменка из Броваров не поддерживает идею переименования города

Эксклюзив
В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт
  •  79374 просмотра

В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт

Эксклюзив
По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"
  •  57398 просмотра

По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"

Эксклюзив
Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине
  •  42934 просмотра

Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине

Эксклюзив
Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города
  •  45468 просмотра

Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города

Эксклюзив
Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп
  •  47046 просмотра

Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп

Эксклюзив
Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп
  •  36636 просмотра

Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп

Эксклюзив
В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости
  •  31644 просмотра

В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости

Популярные

Наращивание мощностей генерации, защита энергообъектов и привлечение американских специалистов: о чем Галущенко говорил с министром энергетики США

Наращивание мощностей генерации, защита энергообъектов и привлечение американских специалистов: о чем Галущенко говорил с министром энергетики США

  •  33367 просмотра
Возможность заключения сделки с путиным по Украине и нерасширение НАТО? СМИ раскрыли возможный "план Трампа" относительно Альянса

Возможность заключения сделки с путиным по Украине и нерасширение НАТО? СМИ раскрыли возможный "план Трампа" относительно Альянса

  •  32009 просмотра
Есть хорошие перспективы: Зеленский об отчете руководителя Службы внешней разведки

Есть хорошие перспективы: Зеленский об отчете руководителя Службы внешней разведки

  •  44714 просмотра
Оккупанты продолжают наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области

Оккупанты продолжают наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области

  •  31740 просмотра
В ОП отреагировали на предложение Орбана прекратить огонь

В ОП отреагировали на предложение Орбана прекратить огонь

  •  29278 просмотра

Публикации

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  116910 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  128309 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

1 июля 2024, 13:00  •  144908 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  148486 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

1 июля 2024, 09:23  •  149369 просмотра

Война

Безэкипажные катера атаковали Новороссийск

Безэкипажные катера атаковали Новороссийск

  •  4992 просмотра
Российские власти вербуют 17-летних подростков для пополнения потерь в Украине

Российские власти вербуют 17-летних подростков для пополнения потерь в Украине

  •  6010 просмотра
Мэр Вильнюса представил план обороны города в случае военной угрозы

Мэр Вильнюса представил план обороны города в случае военной угрозы

  •  7941 просмотра
Китай по заказу РФ создает дрон - Bloomberg

Китай по заказу РФ создает дрон - Bloomberg

  •  5252 просмотра
Умеров встретился с министром обороны США Остином

Умеров встретился с министром обороны США Остином

  •  14532 просмотра

политика

Губернаторы-демократы просят Байдена объяснить перспективы избирательной кампании

Губернаторы-демократы просят Байдена объяснить перспективы избирательной кампании

  •  1579 просмотра
Мэр Вильнюса представил план обороны города в случае военной угрозы

Мэр Вильнюса представил план обороны города в случае военной угрозы

  •  7941 просмотра
Белый дом защищает здоровье Байдена, но признает плохие результаты дебатов

Белый дом защищает здоровье Байдена, но признает плохие результаты дебатов

  •  8899 просмотра
Умеров встретился с министром обороны США Остином

Умеров встретился с министром обороны США Остином

  •  14532 просмотра
Пентагон: Украина может использовать американское оружие против российских сил в оккупированном Крыму

Пентагон: Украина может использовать американское оружие против российских сил в оккупированном Крыму

  •  14150 просмотра

Война

Безэкипажные катера атаковали Новороссийск

Безэкипажные катера атаковали Новороссийск

  •  4992 просмотра
Российские власти вербуют 17-летних подростков для пополнения потерь в Украине

Российские власти вербуют 17-летних подростков для пополнения потерь в Украине

  •  6010 просмотра
Мэр Вильнюса представил план обороны города в случае военной угрозы

Мэр Вильнюса представил план обороны города в случае военной угрозы

  •  7941 просмотра
Китай по заказу РФ создает дрон - Bloomberg

Китай по заказу РФ создает дрон - Bloomberg

  •  5252 просмотра
Умеров встретился с министром обороны США Остином

Умеров встретился с министром обороны США Остином

  •  14532 просмотра

политика

Губернаторы-демократы просят Байдена объяснить перспективы избирательной кампании

Губернаторы-демократы просят Байдена объяснить перспективы избирательной кампании

  •  1579 просмотра
Мэр Вильнюса представил план обороны города в случае военной угрозы

Мэр Вильнюса представил план обороны города в случае военной угрозы

  •  7941 просмотра
Белый дом защищает здоровье Байдена, но признает плохие результаты дебатов

Белый дом защищает здоровье Байдена, но признает плохие результаты дебатов

  •  8899 просмотра
Умеров встретился с министром обороны США Остином

Умеров встретился с министром обороны США Остином

  •  14532 просмотра
Пентагон: Украина может использовать американское оружие против российских сил в оккупированном Крыму

Пентагон: Украина может использовать американское оружие против российских сил в оккупированном Крыму

  •  14150 просмотра

Новости Бизнеса

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

  •  10737 просмотра
В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  103696 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  109352 просмотра

Экономика

Минэнерго опровергло главные тезисы враждебного ИПСО по энергетике

Минэнерго опровергло главные тезисы враждебного ИПСО по энергетике

  •  22668 просмотра
Барометр качества жизни: у 65% украинцев уровень доходов увеличился

Барометр качества жизни: у 65% украинцев уровень доходов увеличился

  •  17211 просмотра
Укрпочта открыла мощный сортировочный терминал в Одессе

Укрпочта открыла мощный сортировочный терминал в Одессе

  •  17269 просмотра
В этом году группа Нафтогаз уже увеличила добычу газа на 8% в этом году

В этом году группа Нафтогаз уже увеличила добычу газа на 8% в этом году

  •  18195 просмотра
Поездка к морю: в УЗ назначили дополнительный поезд Киев - Одесса

Поездка к морю: в УЗ назначили дополнительный поезд Киев - Одесса

  •  18023 просмотра

Киев

Пожар в Голосеевском районе Киева локализовали - ГСЧС

Пожар в Голосеевском районе Киева локализовали - ГСЧС

  •  9928 просмотра
В Киеве на Теремках масштабный пожар - вероятно взорвался генератор

В Киеве на Теремках масштабный пожар - вероятно взорвался генератор

  •  19393 просмотра
Ухудшение качества воздуха в Киеве подтверждают спутники NASA: когда ждать улучшения

Ухудшение качества воздуха в Киеве подтверждают спутники NASA: когда ждать улучшения

  •  16845 просмотра
Подготовьте зонтики: в Украине предупреждают об ухудшении погодных условий

Подготовьте зонтики: в Украине предупреждают об ухудшении погодных условий

  •  19235 просмотра
Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на фоне жары

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на фоне жары

  •  24818 просмотра