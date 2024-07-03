Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
Киев • УНН
Беспилотные катера атаковали российский город Новороссийск, что заставило власти ограничить движение возле набережной и призвать жителей держаться подальше от окон, выходящих на море.
В ночь на среду беспилотные катера атаковали город Новороссийск. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко, передает УНН.
Детали
"В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров... Не находитесь на открытом пространстве у моря", - написал Кравченко в Telegram.
Жители города сообщали, что около 30 минут слышали взрывы со стороны моря.
Местные власти просят жителей города не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон и со сплошными стенами.
Впоследствии мэр Новороссийска также сообщил, что в районе набережной ограничено движение транспорта.
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