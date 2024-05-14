Безальтернативне тримання під вартою: суд переглянув рішення щодо чоловіка, який погрожував зброєю поліцейськими у Броварах
Київ • УНН
Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою без права внесення застави на два місяці 50-річного п'яного чоловіка, який погрожував і кидався на поліцейських зі зброєю.
Сьогодні апеляційний суд міста Київ переглянув обраний запобіжний захід підозрюваному, який кидався і погрожував зброєю поліцейськими, та прийняв рішення про тримання під вартою без можливості внесення застави, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
Сьогодні, 14 травня, у Київському апеляційному суді за клопотанням прокурора Дарницької спеціалізованої прокуратури в сфері оборони центрального регіону фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави
Контекст
8 травня нетверезий 50-річний чоловік вчиняв правопорушення у закладі. Поліцейські прибули на виклик, однак правопорушник продовжив вчиняти хуліганські дії та став кидатись на правоохоронців та погрожував зброєю. Фігуранту оголошені підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейських та нанесення їм тілесних ушкоджень.
Згодом, у Броварському міськрайонному суді затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави на суму 242 тисячі гривень. На вказане рішення органи прокуратури та слідства подали заперечення до апеляційного суду.