Безальтернативное содержание под стражей: суд пересмотрел решение в отношении мужчины, который угрожал оружием полицейским в Броварах

Сегодня апелляционный суд города Киев пересмотрел избранную меру пресечения подозреваемому, который бросался и угрожал оружием полицейскими, и принял решение о содержании под стражей без возможности внесения залога, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Сегодня, 14 мая, в Киевском апелляционном суде по ходатайству прокурора Дарницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога - говорится в сообщении.

Контекст

8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал правонарушения в заведении. Полицейские прибыли на вызов, однако правонарушитель продолжил совершать хулиганские действия и стал бросаться на правоохранителей и угрожал оружием. Фигуранту объявлены подозрения за хулиганство, угрозы убийством полицейских и нанесение им телесных повреждений.

Впоследствии, в Броварском горрайонном суде задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога на сумму 242 тысячи гривен. На указанное решение органы прокуратуры и следствия подали возражения в апелляционный суд.