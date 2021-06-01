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Без Луніна: Шевченко оголосив фінальну заявку України на Євро-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оголосив офіційну заявку національної команди на Євро-2020, передає УНН з посиланням на прес-службу УАФ.

Без Луніна: Шевченко оголосив фінальну заявку України на Євро-2020

Деталі

Заявка збірної України на Євро-2020 виглядає наступним чином:

Воротарі: 1. (номер) Георгій Бущан ("Динамо"), 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін (обидва — "Шахтар").

Захисники: 2. Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов (усі — "Динамо"), 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко (обидва — "Шахтар").

Півзахисники: 3. Георгій Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (усі — "Шахтар"), 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 15. Віктор Циганков (усі — "Динамо"), 7. Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), 8. Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), 14. Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), 17. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), 18. Роман Безус ("Гент", Бельгія), 20. Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина).

Нападники: 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), 19. Артем Бєсєдін ("Динамо"), 26. Артем Довбик ("Дніпро-1").

Примітно, що із тих футболістів, які перебувають у тренувальному таборі збірної України, до заявки не ввійшли Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Олександр Сирота, Богдан Лєднєв (обидва — "Динамо"), Артем Бондаренко ("Маріуполь") та Богдан Михайліченко ("Андерлехт").

Що передувало цьому

Шевченко назвав найбільш небажаного суперника на Євро-2020. 

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