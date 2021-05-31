Шевченко назвав найбільш небажаного суперника на Євро-2020

Цитата

Коуч не бажає зустрічі із національною командою Італії.

"У збірної України все добре. Працюємо над підготовкою до Євро. Для нас хороший показник, що ми там виступимо. Збірна Італії - відмінна команда. Одні з тих, хто може виграти Євро. Для нас було б великим успіхом вийти з групи, але я б не хотів зустрітися з Італією. У цієї команди відмінний склад і дуже хороший тренер", - зізнався Шевченко.

Деталі

Збірна України на груповому етапі гратиме у Амстердамі та Бухаресті, суперниками нашої національної команди стануть Нідерланди, Австрія та Північна Македонія. Натомість Італія змагатиметься у квартеті А із Швейцарією, Вельсом та Туреччиною.

Доповнення

У рамках підготовки до Євро-2020 на нашу національну команду чекають ще два товариські матчі - з Північною Ірландією, 3 червня у Дніпрі та з Кіпром, 7 червня у Харкові.