Без Лунина: Шевченко объявил финальную заявку Украины на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил официальную заявку национальной команды на Евро-2020, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Детали
Заявка сборной Украины на Евро-2020 выглядит следующим образом:
Вратари: 1. (номер) Георгий Бущан ("Динамо"), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба - "Шахтер").
Защитники: 2. Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 24 Александр Тимчик, 25 Денис Попов (все - "Динамо"), 4. Сергей Кривцов , 22. Николай Матвиенко (оба - "Шахтер").
Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все - "Шахтер"), 5. Сергей Сидорчук, 10 Николай Шапаренко, 15 Виктор Цыганков (все - "Динамо"), 7. Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия), 8. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), 14 Евгений Макаренко ( "Кортрейк", Бельгия), 17. Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), 18. Роман Безус ("Гент", Бельгия), 20. Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).
Нападающие: 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), 19. Артем Беседин ("Динамо"), 26. Артем Довбик ( "Днепр-1").
Примечательно, что с тех футболистов, которые находятся в тренировочном лагере сборной Украины, в заявку не вошли Андрей Лунин ("Реал", Испания), Александр Сирота, Богдан Леднев (оба - "Динамо"), Артем Бондаренко ("Мариуполь") и Богдан Михайличенко ("Андерлехт").
Что предшествовало этому
Шевченко назвал наиболее нежелательного соперника на Евро-2020.