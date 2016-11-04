Без гарячої води і опалення у Києві залишаються 188 споживачів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Станом на сьогодні у Києві внаслідок пошкоджень тимчасово без опалення та гарячого водопостачання залишаються 188 споживачів. Про це УНН повідомили у прес-службі “Київенерго”.
За минулу добу “Київенерго” усунуло 54 пошкодження, що дозволило відновити опалення та гаряче водопостачання 240 споживачів. Протягом дня планується підключити 97 споживачів.
Згідно з інформацією “Київенерго”, усі споживачі залишаються без опалення і гарячої води через аварійні роботи.