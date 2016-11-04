Без горячей воды и отопления в Киеве остаются 188 потребителей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. На сегодня в Киеве в результате повреждений временно без отопления и горячего водоснабжения остаются 188 потребителей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Киевэнерго".
За минувшие сутки "Киевэнерго" устранило 54 повреждения, что позволило восстановить отопление и горячее водоснабжение 240 потребителям. В течение дня планируется подключить 97 потребителей.
Согласно информации "Киевэнерго", все потребители остаются без отопления и горячей воды из-за аварийных работ.