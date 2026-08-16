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Бельгієць Поконьолі став головним тренером збірної Шотландії з футболу

Київ • УНН

 • 502 перегляди

Футбольна асоціація Шотландії оголосила про призначення 39-річного бельгійця Себастьяна Поконьолі головним тренером збірної на дворічний контракт. Він змінив Стіва Кларка, який пішов у відставку після виходу на чемпіонат світу.

Бельгієць Поконьолі став головним тренером збірної Шотландії з футболу

Футбольна асоціація Шотландії (FA) оголосила у неділю про призначення бельгійця Себастьяна Поконьолі головним тренером збірної на початковий дворічний контракт, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

39-річний колишній тренер "Монако" змінив Стіва Кларка та очолить команду у Лізі націй.

Кларк пішов у відставку після того, як вивів Шотландію на чемпіонат світу вперше за 28 років, де цього року команда вибула на груповому етапі турніру у Північній Америці.

"Коли я вперше почув про інтерес, я одразу ж зрадів цій можливості. Шотландські вболівальники відомі своєю пристрастю, що особливо яскраво виявилося на чемпіонаті світу в США, і я сам випробував це, будучи гравцем збірної Бельгії, коли ми грали там у 2013 році", - заявив Поконьолі у своїй заяві.

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Він прибуває після нетривалого перебування в "Монако", де був звільнений у червні, коли клуб посів сьоме місце у Лізі 1 та не зміг кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

До приходу в Монако Поконьолі був названий найкращим тренером Бельгії після того, як привів Уніон Сен-Жиллуаз до чемпіонського титулу.

Колишній лівий захисник, який грав за кілька клубів, включаючи "Стандард Льєж", "Вест Бромвіч Альбіон" та "Брайтон енд Хоув Альбіон", є другим іноземним тренером чоловічої збірної Шотландії після німця Берті Фогтса, який керував командою з 2002 по 2004 рік.

Антоніна Туманова

Спорт