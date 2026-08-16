Бельгиец Поконьоли стал главным тренером сборной Шотландии по футболу

Шотландская футбольная ассоциация (FA) объявила в воскресенье о назначении бельгийца Себастьяна Поконьоли главным тренером сборной на первоначальный двухлетний контракт, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

39-летний бывший тренер "Монако" сменил Стива Кларка и возглавит команду в Лиге наций.

Кларк ушел в отставку после того, как вывел Шотландию на чемпионат мира впервые за 28 лет, где в этом году команда выбыла на групповом этапе турнира в Северной Америке.

"Когда я впервые услышал об интересе, я сразу же обрадовался этой возможности. Шотландские болельщики известны своей страстью, что особенно ярко проявилось на чемпионате мира в США, и я сам испытал это, будучи игроком сборной Бельгии, когда мы играли там в 2013 году", — заявил Поконьоли в своем заявлении.

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Он пришел после недолгого пребывания в "Монако", откуда был уволен в июне, когда клуб занял седьмое место в Лиге 1 и не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.

До прихода в "Монако" Поконьоли был назван лучшим тренером Бельгии после того, как привел "Юнион Сен-Жиллуаз" к чемпионскому титулу.

Бывший левый защитник, игравший за несколько клубов, включая "Стандард" (Льеж), "Вест Бромвич Альбион" и "Брайтон энд Хоув Альбион", является вторым иностранным тренером мужской сборной Шотландии после немца Берти Фогтса, который руководил командой с 2002 по 2004 год.