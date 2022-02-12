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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Бельгія послабила карантин та зменшила обмеження для туристів

Бельгія послабила карантин та зменшила обмеження для туристів

Київ • УНН

 • 21154 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Оголошено нові правила для людей, які приїжджають до Бельгії з-за кордону. Зміни передбачають скасування системи кольорового кодування кожної країни відповідно до рівня зараження коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на VRT.

Деталі

У майбутньому від туристів, які прибудуть в Бельгію з ЄС/Шенгенської зони або з країни, що не входять до цієї зони зони, вимагатимуть сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест на коронавірус або підтвердження одужання, щоб в'їхати в країну.

Правила не стосуються країн або регіонів, де населення має дуже високий ризик зараження, окрім винятків на нагальну потребу.

Нові правила оголосив федеральний міністр охорони здоров'я Франк Ванденбруке (фламандський соціаліст).

Нові правила з'явилися в результаті директиви ЄС щодо глобальної еволюції поширення варіанту омікрон. На засіданні Консультативного комітету в п’ятницю було прийнято рішення, що сертифікати про вакцинацію будуть вважатися дійсними протягом 270 днів після останньої дати вакцинації для тих, хто отримав основну щеплення (дві дози Pfizer, Moderna або Astra Zeneca або 1 доза Johnson & Johnson). Якщо людина отримала додаткову «бустерну» дозу вакцини від коронавірусу, її свідоцтво про щеплення буде дійсне безстроково.

Нагадаємо

Уряд Нідерландів заявив, що прагне скасувати більшість обмежень щодо коронавірусу до кінця місяця, оскільки рекордні рівні інфекцій за останні тижні лише обмежено вплинули на кількість лікарень.

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