Бельгия ослабила карантин и уменьшила ограничения для туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Объявлены новые правила для людей, приезжающих в Бельгию из-за рубежа. Изменения предусматривают отмену системы цветового кодирования каждой страны в соответствии с уровнем заражения коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на VRT.
Детали
В будущем от туристов, которые прибудут в Бельгию с ЕС/Шенгенской зоны или из страны, не входящие в эти зоны, потребуют сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или подтверждения выздоровления, чтобы въехать в страну.
Правила не касаются стран или регионов, где население имеет очень высокий риск заражения, кроме исключений на насущную потребность.
Новые правила объявил федеральный министр здравоохранения Франк Ванденбруке (фламандский социалист).
Новые правила появились в результате директивы ЕС по глобальной эволюции распространения варианта Омикрон. На заседании Johnson & Johnson в пятницу было принято решение, что сертификаты о вакцинации будут считаться действительными в течение 270 дней после последней даты вакцинации для тех, кто получил основную прививку (две дозы Pfizer, Moderna или Astra Zeneca или 1 доза Johnson & Johnson). Если человек получил дополнительную “бустерную” дозу вакцины от коронавирус, ее свидетельство о прививке будет действовать бессрочно.
Напомним
Правительство Нидерландов заявило, что стремится отменить большинство ограничений в отношении коронавируса к концу месяца, поскольку рекордные уровни инфекций за последние недели лишь ограниченно повлияли на количество больниц.