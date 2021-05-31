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Бельгія і Латвія арештували російські активи у "справі Магнітського" про відмивання грошей

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Бельгійська та латвійська влада наклали арешт на російські активи у сумнозвісній справі про відмивання грошей, у результаті якої було вбито інформатора, адвоката Сергія Магнітського. Про це пише EUobserver, передає УНН.

Бельгія і Латвія арештували російські активи у "справі Магнітського" про відмивання грошей

Деталі

Бельгійський слідчий суддя Бруно де Хаус заарештував близько 400 тис. євро з доходів від продажу квартири в бельгійському місті Антверпен. Де Хаус зробив це ще в минулому році, але це було конфіденційно, і британський хедж-фонд, з якого спочатку були привласнені гроші, Hermitage Capital в Лондоні, дізнався про рішення тільки минулого тижня.

"Hermitage підтверджує, що бельгійська влада конфіскувала виручку від продажу майна в Антверпені, придбаного російської подружньою парою (Медведєвим і Тьоркіною)", - сказав EUobserver представник Hermitage.

"Не зрозуміло, де зараз перебувають росіяни", - додав при цьому юрист-представник Hermitage Карел де Містер.

"Ми попросили суддю провести додаткове розслідування. Якщо в Бельгії будуть виявлені додаткові доходи від відмивання грошей, ми, звичайно, також попросимо їх заарештувати", - зазначив де Містер.

Йдеться про шикарний дуплекс на вулиці Чорних сестер в старому місті Антверпена, пише видання. Росіяни, як зазначається, купили його в 2008 році і продали з хорошим прибутком в 2019 році.

"Але, за даними Hermitage, ці гроші були лише частиною 4 млн євро, відмитих поплічниками російських чиновників і мафіозі в банках Бельгії. І це було частиною приблизно 200 мільйонів євро, відмитих в багатьох країнах ЄС після того, як злочинна група привласнила їх у Hermitage в Росії і "стратила" юриста фірми Магнітського, коли він почав говорити", - йдеться у статті.

Після отримання грошей Hermitage допоміг викрити найбільший скандал з відмиванням грошей в історії ЄС - справа Danske Bank на 200 мільярдів євро в 2018 році.

ЄС і США ввели знакові санкції в області прав людини - пакет, названий на честь Магнітського. 

Влада Естонії, Франції, Нідерландів, Швейцарії і США також заарештували гроші на суму понад 40 мільйонів євро за ці роки.

А Латвія, як і Бельгія, приєдналася до них минулого тижня, коли влада конфіскувала квартиру за 230 тис. євро в модному районі Риги.

"Нерухомість була конфіскована в зв'язку з виявленням,.. що вона була придбана за гроші, пов'язані зі "справою Магнітського", - сказав EUobserver начальник відділу економічних злочинів поліції Латвії Петеріс Бауска.

"Нерухомість була придбана громадянином Російської Федерації в обмін на тимчасову посвідку на проживання", - сказав Бауска.

Латвійський спосіб дій, зазначає видання, нагадував бельгійський - використання невідомих людей для покупки звичайних речей, щоб уникнути контролю.

В обох випадках вкрадені кошти надходили через банки на Кіпрі, в Естонії і Латвії від імені підставних фірм.

"Фінансування для придбання власності було отримано від підставної компанії на Кіпрі, яку контролював Дмитро Клюєв, (російська) людина, пов'язана з організованою злочинною групою", - повідомив Бауска.

Доповнення

Сергій Магнітський помер у московському слідчому ізоляторі 16 листопада 2009 року. Офіційна причина смерті - серцево-судинна недостатність. У 2013 році Магнітський був посмертно визнаний винним у справі про несплату податків. Адвокати, колеги і сім'я покійного заявляють, що Магнітський потрапив до в'язниці після того, як викрив схему великих розкрадань з російського бюджету. США і ЄС ввели санкції щодо осіб, прямо чи опосередковано пов'язаних зі смертю Магнітського.

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