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Бельгия и Латвия арестовали российские активы по "делу Магнитского" об отмывании денег

Киев • УНН

 • 18562 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Бельгийская и латвийские власти наложили арест на российские активы в печально известном деле об отмывании денег, в результате которой был убит информатор, адвокат Сергей Магнитский. Об этом пишет EUobserver, передает УНН.

Бельгия и Латвия арестовали российские активы по "делу Магнитского" об отмывании денег

Детали

Бельгийский следователь судья Бруно де Хаус арестовал около 400 тыс. евро с доходов от продажи квартиры в бельгийском городе Антверпен. Де Хаус сделал это еще в прошлом году, но это было конфиденциально, и британский хедж-фонд, из которого сначала были присвоены деньги, Hermitage Capital в Лондоне, узнал о решении только на прошлой неделе.

"Hermitage подтверждает, что бельгийские власти конфисковали выручку от продажи имущества в Антверпене, приобретенного российской супружеской парой (Медведевым и Теркиной)", - сказал EUobserver представитель Hermitage.

"Непонятно, где находятся россияне", - добавил при этом юрист-представитель Hermitage Карел де Мистер.

"Мы попросили судью провести дополнительное расследование. Если в Бельгии будут выявлены дополнительные доходы от отмывания денег, мы, конечно, также попросим их арестовать", - отметил де Мистер.

Речь идет о шикарном дуплексе на улице Черных сестер в старом городе Антверпена, пишет издание. Россияне, как отмечается, купили его в 2008 году и продали с хорошей прибылью в 2019 году.

"Но, по данным Hermitage, эти деньги были лишь частью 4 млн евро, отмытых приспешниками российских чиновников и мафиози в банках Бельгии. И это было частью примерно 200 млн евро, отмытых во многих странах ЕС после того, как преступная группа присвоила их в Hermitage в России и "казнила" юриста фирмы Магнитского, когда он начал говорить", - говорится в статье.

После получения денег Hermitage помог разоблачить самый большой скандал с отмыванием денег в истории ЕС - дело Danske Bank на 200 млрд евро в 2018 году.

ЕС и США ввели знаковые санкции в области прав человека - пакет, названный в честь Магнитского.

Власти Эстонии, Франции, Нидерландов, Швейцарии и США также арестовали деньги на сумму более 40 млн евро за эти годы.

А Латвия, как и Бельгия, присоединилась к ним на прошлой неделе, когда власти конфисковали квартиру за 230 тыс. евро в модном районе Риги.

"Недвижимость была конфискована в связи с выявлением,.. что она была приобретена за деньги, связанные с "делом Магнитского", - сказал EUobserver начальник отдела экономических преступлений полиции Латвии Петерис Бауска.

"Недвижимость была приобретена гражданином Российской Федерации в обмен на временный вид на жительство", - сказал Бауска.

Латвийский способ действий, отмечает издание, напоминал бельгийский - использование неизвестных людей для покупки обычных вещей, чтобы избежать контроля.

В обоих случаях украденные средства поступали через банки на Кипре, в Эстонии и Латвии от имени подставных фирм.

"Финансирование для приобретения собственности было получено от подставной компании на Кипре, которую контролировал Дмитрий Клюев, (российский) человек, связанный с организованной преступной группой", - сообщил Бауска.

Дополнение

Сергей Магнитский умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года. Официальная причина смерти - сердечно-сосудистая недостаточность. В 2013 году Магнитский был посмертно признан виновным по делу о неуплате налогов. Адвокаты, коллеги и семья покойного заявляют, что Магнитский попал за решетку после того, как разоблачил схему крупных хищений из российского бюджета. США и ЕС ввели санкции в отношении лиц, прямо или косвенно связанных со смертью Магнитского.

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