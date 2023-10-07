БЕБ запобігли розтраті 86 млн гривень бюджетних грошей на реконструкції спортивного об'єкта

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Службові особи Львівської ОВА оголосили тендер на проведення робіт з реконструкції спортивного об’єкту. За понад 86 млн грн з місцевого бюджету планували реконструювати біатлонне стрільбище та лижеролерну трасу у місті Новояворівськ.

Аналітики Теруправління направили до обласної військової адміністрації лист з рекомендацією переглянути доцільність проведення торгів. Звернули увагу замовника на неприпустимість неефективного використання коштів з місцевого бюджету, особливо в умовах воєнного стану.

У результаті замовник скасував відкриті торги.

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