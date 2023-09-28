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Завершено слідство у справі "Укргазбанку" щодо розтрати 206 млн грн - САП

Завершено слідство у справі "Укргазбанку" щодо розтрати 206 млн грн - САП

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі стосовно злочинної організації, очолюваної ексголовою правління АБ «Укргазбанк», яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн, повідомляє УНН із посиланням на САП.

Деталі

Зазначається, що упродовж 2014–2019 колишні очільники фінустанови створили злочинну організацію для систематичного заволодіння коштами банку та подальшої їх легалізації.

Керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів, відповідно до яких 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування і за таку «допомогу» упродовж декількох років їм нараховано агентську винагороду на суму понад 206 млн грн.

Виплати винагороди здійснювалась на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами здійснювалось членами злочинної організації.

Гроші використовувались як для власного збагачення, надання «відкатів» керівникам державних суб’єктів господарювання за розміщення в банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ст. 191, ст. 255, ст. 209 та ст. 366 КК України в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми.

Загальна кількість учасників схеми складала 16 людей, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ, а також працівники АБ «Укргазбанк».

Наразі 3 осіб, залучених до вказаної схеми, ВАКС за результатами розгляду угоди про визнання винуватості постановлено обвинувальний вирок. Поряд із призначеним покаранням, за умовами угоди особи зобов’язані перерахувати понад 10 млн грн на спеціальний рахунок фонду «United 24» на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації України - «Армія дронів».

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