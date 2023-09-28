Завершено следствие по делу "Укргазбанка" о растрате 206 млн грн - САП
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу в отношении преступной организации, возглавляемой экс-главой правления АБ «Укргазбанк», которая незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на САП.
Детали
Отмечается, что в течение 2014–2019 бывшие руководители финучреждения создали преступную организацию для систематического завладения средствами банка и дальнейшей их легализации.
Руководство банка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, обеспечило подделку ряда документов, согласно которым 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банковское учреждение клиентов на обслуживание и за такую «помощь» в течение нескольких лет им начислено агентское вознаграждение на сумму более 206 млн грн.
Выплаты вознаграждения осуществлялись на счета подставных лиц, а полное распоряжение средствами осуществлялось членами преступной организации.
Деньги использовались как для собственного обогащения, предоставления «откатов» руководителям государственных субъектов’хозяйствования за размещение в банке значительных сумм средств и финансирования другой противоправной деятельности.
Действия подозреваемых квалифицированы по ст. 191, ст. 255, ст. 209 и ст. 366 УК Украины в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.
Общее количество участников схемы составляло 16 человек, среди которых бывшие и действующие высокопоставленные чиновники банковских учреждений, а также работники АБ «Укргазбанк».
В настоящее время 3 лицам, вовлеченным в указанную схему, ВАКС по результатам рассмотрения соглашения о признании виновности вынесен обвинительный приговор. Наряду с назначенным наказанием, по условиям соглашения лица обязаны перечислить более 10 млн грн на специальный счет фонда «United 24» на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации Украины - «Армия дронов».
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