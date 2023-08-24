Розтрата коштів "Укргазбанку": повідомлено ще нові підозри

Деталі

Зазначається, що дії осіб у справі щодо незаконного виведення коштів «Укргазбанку» додатково кваліфіковано за статтями 255 та 209 КК України.

Повідомляється, що упродовж 2014–2019 колишні очільники «Укргазбанку» створили злочинну організацію для систематичного розкрадання коштів банку та подальшої їх легалізації.

Як було встановлено, керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, підробило низку документів. В них йшлося, що 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів і за таку «допомогу» упродовж 2014–2019 років їм нараховано винагороду на суму понад 206 млн гривень.

При цьому рахунки, на які виплачувалась винагорода, відкривались лише у АБ «Укргазбанк». Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження вказаними коштами.

Підозрювані з числа працівників банку мали можливість самостійно зняти кошти, як у касах банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і переказати кошти на інші рахунки.

У такий спосіб, зловмисники заволоділи грошима у сумі понад 206 млн грн.

Одночасно було вчинено низку фінансових операцій для легалізації та маскування протиправного походження цих коштів.

Гроші використовувались як для власного збагачення, надання «відкатів» керівникам державних суб’єктів господарювання за розміщення в банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності.

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