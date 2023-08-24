Растрата средств "Укргазбанка": сообщены еще новые подозрения
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Правоохранители сообщили об изменении подозрений и новые подозрения организаторам и участникам схемы по незаконному выводу средств из АБ "Укргазбанка". Теперь со статутом подозреваемых в уголовном производстве находятся 15 человек. Фигуранты подозреваются в причастности к завладению 206 млн грн АО "Укргазбанк" в период 2014-2019 годов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.
Детали
Отмечается, что действия лиц по делу о незаконном выводе средств "Укргазбанка" дополнительно квалифицированы по статьям 255 и 209 УК Украины.
Сообщается, что в течение 2014-2019 бывшие руководители "Укргазбанка" создали преступную организацию для систематического хищения средств банка и дальнейшей их легализации.
Как было установлено, руководство банка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, подделало ряд документов. В них говорилось, что 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банковское учреждение клиентов и за такую "помощь" в течение 2014-2019 годов им начислено вознаграждение на сумму более 206 млн гривен.
При этом счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только в АБ "Укргазбанк". Это обеспечивало членам преступной организации возможность доступа, контроля и распоряжения указанными средствами.
Подозреваемые из числа работников банка имели возможность самостоятельно снять средства, как в кассах банка без лиц, на которых были открыты эти счета, так и перевести средства на другие счета.
Таким образом, злоумышленники завладели деньгами в сумме более 206 млн грн.
Одновременно был совершен ряд финансовых операций для легализации и маскировки противоправного происхождения этих средств.
Деньги использовались как для собственного обогащения, предоставления "откатов" руководителям государственных субъектов хозяйствования за размещение в банке значительных сумм средств и финансирования другой противоправной деятельности.
Напомним
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