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Бэб предотвратили растрату 86 млн гривен бюджетных денег на реконструкции спортивного объекта

Киев • УНН

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Киев. 7 октября. УНН. Работники Бэб во Львовской области обнаружили тендер на проведение работ по реконструкции спортивного объекта. Закупку объявили должностные лица одного из структурных подразделений Львовской областной военной администрации. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

Детали

Должностные лица Львовской ОВА объявили тендер на проведение работ по реконструкции спортивного объекта. За более 86 млн грн из местного бюджета планировали реконструировать биатлонное стрельбище и лыжеролерную трассу в городе Новояворовск.

Аналитики теруправления направили в областную военную администрацию письмо с рекомендацией пересмотреть целесообразность проведения торгов. Обратили внимание заказчика на недопустимость неэффективного использования средств из местного бюджета, особенно в условиях военного положения.

В результате заказчик отменил открытые торги.

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