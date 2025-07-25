Базова військова підготовка студентів: сьогодні очікується фіналізація рішення, як це буде інтегруватися з 1 вересня
Київ • УНН
Сьогодні, 25 липня, очікується фіналізація рішень щодо інтеграції базової загальновійськової підготовки для студентів вищих навчальних закладів з 1 вересня. Заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець наголосив на важливості співпраці зі студентами для розуміння цінності цього навчання.
Сьогодні, 25 липня, очікується фіналізація рішень щодо того, яким чином базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів вищих навчальних закладів буде інтегруватися з 1 вересня. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець під час панельної дискусії на щорічному Конгресі Української Студентської Ліги, передає УНН.
Кудрявець прокоментував, яким чином планується реалізація базової загальновійськової підготовки в закладах вищої освіти.
З приводу БЗВП ми сьогодні очікуємо фіналізації рішень щодо того, яким чином це буде інтегруватися з 1 вересня, але в даному випадку вже виділені міністерством освіти гроші на університети
Він наголосив, що це має бути колобарація з студентами навколо того, як сприймати цей процес, тому що має бути розуміння цінності цього навчання й кінцевої мети, тобто підготовки до можливості обороняти себе, захищати свій дім.
Ця частина не має сприйматися як те, що є складним, або те, що несе загрозу. Я думаю, що навколо цього теж важливо працювати спільними зусиллями, разом
Доповнення
У 2024 році уряд затвердив порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських.
15 січня 2025 Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік №12076. Документ, зокрема, передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів - здобувачів вищої освіти.
Міноборони повідомляло, що базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів, що розпочнеться з вересня 2025 року, триватиме 300 академічних годин.
Основними курсами, на яких готуватимуться студенти, будуть:
· тактична, розвідувальна та психологічна підготовка;
· основи військової дисципліни;
· домедична допомога;
· поводження зі зброєю.
Також, після проходження БЗВП, студенти складають військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність.