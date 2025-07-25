Базова військова підготовка студентів: сьогодні очікується фіналізація рішення, як це буде інтегруватися з 1 вересня

Сьогодні, 25 липня, очікується фіналізація рішень щодо того, яким чином базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів вищих навчальних закладів буде інтегруватися з 1 вересня. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець під час панельної дискусії на щорічному Конгресі Української Студентської Ліги, передає УНН.

Кудрявець прокоментував, яким чином планується реалізація базової загальновійськової підготовки в закладах вищої освіти.

З приводу БЗВП ми сьогодні очікуємо фіналізації рішень щодо того, яким чином це буде інтегруватися з 1 вересня, але в даному випадку вже виділені міністерством освіти гроші на університети

Він наголосив, що це має бути колобарація з студентами навколо того, як сприймати цей процес, тому що має бути розуміння цінності цього навчання й кінцевої мети, тобто підготовки до можливості обороняти себе, захищати свій дім.

Ця частина не має сприйматися як те, що є складним, або те, що несе загрозу. Я думаю, що навколо цього теж важливо працювати спільними зусиллями, разом