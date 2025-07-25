Базовая военная подготовка студентов: сегодня ожидается финализация решения, как это будет интегрироваться с 1 сентября
Киев • УНН
Сегодня, 25 июля, ожидается финализация решений по интеграции базовой общевойсковой подготовки для студентов высших учебных заведений с 1 сентября. Заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец подчеркнул важность сотрудничества со студентами для понимания ценности этого обучения.
Сегодня, 25 июля, ожидается финализация решений относительно того, каким образом базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов высших учебных заведений будет интегрироваться с 1 сентября. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец во время панельной дискуссии на ежегодном Конгрессе Украинской Студенческой Лиги, передает УНН.
Кудрявец прокомментировал, каким образом планируется реализация базовой общевойсковой подготовки в учреждениях высшего образования.
По поводу БОВП мы сегодня ожидаем финализации решений относительно того, каким образом это будет интегрироваться с 1 сентября, но в данном случае уже выделены министерством образования деньги на университеты
Он подчеркнул, что это должно быть сотрудничество со студентами вокруг того, как воспринимать этот процесс, потому что должно быть понимание ценности этого обучения и конечной цели, то есть подготовки к возможности оборонять себя, защищать свой дом.
Эта часть не должна восприниматься как то, что является сложным, или то, что несет угрозу. Я думаю, что вокруг этого тоже важно работать совместными усилиями, вместе
Дополнение
В 2024 году правительство утвердило порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и полицейских.
15 января 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей постановки граждан Украины на воинский учет №12076. Документ, в частности, предусматривает системное внедрение базовой общевойсковой подготовки для студентов - получателей высшего образования.
Минобороны сообщало, что базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов, которая начнется с сентября 2025 года, продлится 300 академических часов.
Основными курсами, на которых будут готовиться студенты, будут:
· тактическая, разведывательная и психологическая подготовка;
· основы воинской дисциплины;
· домедицинская помощь;
· обращение с оружием.
Также, после прохождения БОВП, студенты принимают военную присягу и получают сертификат и военно-учетную специальность.