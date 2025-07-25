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Базовая военная подготовка студентов: сегодня ожидается финализация решения, как это будет интегрироваться с 1 сентября

Киев • УНН

 • 1604 просмотра

Сегодня, 25 июля, ожидается финализация решений по интеграции базовой общевойсковой подготовки для студентов высших учебных заведений с 1 сентября. Заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец подчеркнул важность сотрудничества со студентами для понимания ценности этого обучения.

Базовая военная подготовка студентов: сегодня ожидается финализация решения, как это будет интегрироваться с 1 сентября

Сегодня, 25 июля, ожидается финализация решений относительно того, каким образом базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов высших учебных заведений будет интегрироваться с 1 сентября. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец во время панельной дискуссии на ежегодном Конгрессе Украинской Студенческой Лиги, передает УНН.

Кудрявец прокомментировал, каким образом планируется реализация базовой общевойсковой подготовки в учреждениях высшего образования.

По поводу БОВП мы сегодня ожидаем финализации решений относительно того, каким образом это будет интегрироваться с 1 сентября, но в данном случае уже выделены министерством образования деньги на университеты

- сказал Кудрявец.

Он подчеркнул, что это должно быть сотрудничество со студентами вокруг того, как воспринимать этот процесс, потому что должно быть понимание ценности этого обучения и конечной цели, то есть подготовки к возможности оборонять себя, защищать свой дом.

Эта часть не должна восприниматься как то, что является сложным, или то, что несет угрозу. Я думаю, что вокруг этого тоже важно работать совместными усилиями, вместе

- считает Кудрявец.

Дополнение

В 2024 году правительство утвердило порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и полицейских.

15 января 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей постановки граждан Украины на воинский учет №12076. Документ, в частности, предусматривает системное внедрение базовой общевойсковой подготовки для студентов - получателей высшего образования.

Минобороны сообщало, что базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов, которая начнется с сентября 2025 года, продлится 300 академических часов.

Основными курсами, на которых будут готовиться студенты, будут:

·        тактическая, разведывательная и психологическая подготовка;

·        основы воинской дисциплины;

·        домедицинская помощь;

·        обращение с оружием.

Также, после прохождения БОВП, студенты принимают военную присягу и получают сертификат и военно-учетную специальность.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Владимир Зеленский
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