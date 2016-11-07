Базова ціна на газ у листопаді зросла до 8,25 тис. грн за 1 тис. куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Базову ціну газу на вересень підвищено на 1 тис. 83,60 грн - до 8 тис. 250,00 грн з ПДВ у порівнянні з попереднім місяцем. Про це повідомила прес-служба ПАТ "Укртрансгаз", передає УНН.
"ПАТ "Укртрансгаз" повідомляє, що базова ціна газу (БЦГ) становить на листопад 2016 року 8 тис. 250,00 грн. з ПДВ за 1 тис. куб. м", - йдеться у повідомленні.
Додамо, базова ціна на жовтень становила 7 тис. 166,40 грн з ПДВ за 1 тис. куб. м.