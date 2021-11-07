Байден відкинув принцип "Америка насамперед"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент США Джо Байден докорінно дистанціюється від політики свого попередника Дональда Трампа та відкидає принцип "Америка насамперед". Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван в інтерв'ю телеканалу CNN у неділю, 7 листопада, передає УНН.
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"Фактично він (Байден. - Ред.) сказав, що принцип "Америка насамперед" ставить Америку на останнє місце", - додав експерт.
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Як приклад, який демонструє готовність адміністрації Байдена до співпраці на рівних з іншими країнами, Салліван назвав, зокрема, укладені наприкінці жовтня угоди між Вашингтоном та Брюсселем у сфері тарифів на сталь та алюміній, що поставляються до Європи зі США, а також зусилля американського лідера у врегулюванні суперечки між авіабудівними корпораціями Boeing та Airbus через державні субсидії.
Байден та саміт на підтримку демократії
Тим часом, черговою темою обговорення у ЗМІ став список країн, запрошених на організований адміністрацією Байдена в грудні саміт на підтримку демократії. Ця зустріч за участю більш ніж ста держав, за заявою Білого дому, має допомогти зупинити ерозію прав і основних свобод у світі.
Судячи з попереднього списку запрошених, про яке повідомило онлайн-видання Politico, у заході візьмуть участь як зрілі демократії – такі, як Франція та Швеція – так і держави, уряди яких часто критикують за утиск прав і громадянських свобод громадян (наприклад, Філіппіни та Польща). Водночас серед запрошених виявився Ірак, а от партнера США по НАТО Туреччину на саміт не покликали.
На цьому тлі деякі правозахисники вже висловили сумніви щодо авторитетності заходу.