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Байден відкинув принцип "Америка насамперед"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент США Джо Байден докорінно дистанціюється від політики свого попередника Дональда Трампа та відкидає принцип "Америка насамперед". Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван в інтерв'ю телеканалу CNN у неділю, 7 листопада, передає УНН

Байден відкинув принцип "Америка насамперед"

Цитата

"Фактично він (Байден. - Ред.) сказав, що принцип "Америка насамперед" ставить Америку на останнє місце", - додав експерт.

Деталі

Як приклад, який демонструє готовність адміністрації Байдена до співпраці на рівних з іншими країнами, Салліван назвав, зокрема, укладені наприкінці жовтня угоди між Вашингтоном та Брюсселем у сфері тарифів на сталь та алюміній, що поставляються до Європи зі США, а також зусилля американського лідера у врегулюванні суперечки між авіабудівними корпораціями Boeing та Airbus через державні субсидії.

Байден та саміт на підтримку демократії

Тим часом, черговою темою обговорення у ЗМІ став список країн, запрошених на організований адміністрацією Байдена в грудні саміт на підтримку демократії. Ця зустріч за участю більш ніж ста держав, за заявою Білого дому, має допомогти зупинити ерозію прав і основних свобод у світі.

Судячи з попереднього списку запрошених, про яке повідомило онлайн-видання Politico, у заході візьмуть участь як зрілі демократії – такі, як Франція та Швеція – так і держави, уряди яких часто критикують за утиск прав і громадянських свобод громадян (наприклад, Філіппіни та Польща). Водночас серед запрошених виявився Ірак, а от партнера США по НАТО Туреччину на саміт не покликали.

На цьому тлі деякі правозахисники вже висловили сумніви щодо авторитетності заходу.

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