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Байден отверг принцип "Америка прежде всего"

Киев • УНН

 • 15503 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент США Джо Байден в корне дистанцируется от политики своего предшественника Дональда Трампа и отвергает принцип "Америка прежде всего". Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан в интервью телеканалу CNN в воскресенье, 7 ноября, передает УНН.

Байден отверг принцип "Америка прежде всего"

Цитата

“Фактически он (Байден. — Ред.) сказал, что принцип „Америка прежде всего“ ставит Америку на последнее место”, — добавил эксперт.

Детали

Как пример, который демонстрирует готовность администрации Байдена к сотрудничеству на равных с другими странами, Салливан назвал, в частности, заключены в конце октября соглашения между Вашингтоном и Брюсселем в сфере тарифов на сталь и алюминий, поставляемые в Европу из США, а также усилия американского лидера в урегулировании спора между авиастроительными корпорациями Boeing и Airbus через государственные субсидии.

Байден и саммит в поддержку демократии

Тем временем, очередной темой обсуждения в СМИ стал список стран, приглашенных на организованный администрацией Байдена в декабре саммит в поддержку демократии. Эта встреча с участием более чем ста государств, по заявлению Белого дома, должна помочь остановить эрозию прав и основных свобод в мире.

Судя по списку приглашенных, о котором сообщило онлайн-издание Politico, в мероприятии примут участие как зрелые демократии — такие, как Франция и Швеция так и государства, правительства которых часто критикуют за ущемление прав и гражданских свобод граждан (например, Филиппины и Польша). В то же время среди приглашенных оказался Ирак, а вот партнера США по НАТО Турцию на саммит не позвали.

На этом фоне некоторые правозащитники уже выразили сомнения относительно авторитетности Запада.

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