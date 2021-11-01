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Кінець "тарифних воєн": Байден оголосив про нову епоху відносин з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки і Європейський Союз на зустрічі Великої двадцятки в Римі досягли нової епохи у співробітництві. Про це заявив американський президент Джо Байден під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у неділю, 31 жовтня, повідомляє агенція AFP та DW, передає УНН.

Кінець "тарифних воєн": Байден оголосив про нову епоху відносин з ЄС

Цитата

“США і ЄС перейшли до нової епохи трансатлантичного співробітництва, яке принесе користь усім нашим народам як нині, так і в майбутньому”, — заявив Байден. Очільниця Єврокомісії відзначила, що США і Європа “відновили довіру і зв’язки”.

Важливим кроком у відносинах, на думку Байдена і фон дер Ляєн, стала домовленість Вашингтона і Брюсселя про часткове зняття американських мит на імпорт сталі та алюмінію з ЄС.

Угода між США і ЄС

Про домовленість оголосили 30 жовтня на саміті G20. Відповідно до угоди, США дозволять безмитний імпорт європейських сталі та алюмінію, але з певними квотами. ЄС своєю чергою з 1 грудня зніме мита на низку американських товарів.

У міністерстві торгівлі США зазначили, що укладення нової угоди дозволить США та Євросоюзу спільно впоратися із проблемою глобальних надлишкових виробничих потужностей в Китаї. Крім того, у Європейській комісії відзначили, що виробництво алюмінію і сталі є одним з найбільших забруднювачів атмосфери, тож США і ЄС працюватимуть разом для того, аби зменшити вуглецеві викиди в цій галузі.

Нагадаємо

Влітку 2018 року адміністрація Дональда Трампа запровадила підвищені мита на сталь та алюміній з ЄС. Тодішній президент США пояснював це необхідністю відновити справедливість у торговельних відносинах. У відповідь на такий крок Євросоюз підвищив мита на низку американських товарів, серед яких вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi’s. Загальна вартість річного імпорту американських товарів, на які поширювалися нові мита ЄС, становила 2,8 мільярда євро.

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