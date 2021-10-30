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США та ЄС досягли угоди у "війні тарифів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. США та ЄС у суботу, 30 жовтня, досягли угоди щодо імпорту європейських сталі та алюмінію, на які вже кілька років діють американські імпортні штрафні мита. Встановлені Вашингтоном тарифи не будуть зняті повністю, проте певний обсяг вироблених у ЄС сталі та алюмінію можна буде ввозити до Сполучених Штатів безмитно, повідомила міністр торгівлі США Джина Раймондо, передає УНН із посиланням на DW. 

США та ЄС досягли угоди у "війні тарифів"

Деталі

ЄС у відповідь погодився зняти введені тарифи на низку американських товарів, у тому числі віскі та мотоцикли, зазначила міністр на полях саміту країн “великої двадцятки” (G20) у Римі.

Радник президента Сполучених Штатів із національної безпеки Джейкоб Салліван заявив про вирішення однієї з найбільших суперечок у відносинах трансатлантичних партнерів. Вашингтон очікує, що угода полегшить ситуацію з перебоями в ланцюжках постачання. За словами Раймондо, домовленість дозволить США та Євросоюзу спільно впоратися із проблемою глобальних надлишкових потужностей. А в подальших переговорах щодо виробництва сталі та алюмінію сторони погодилися брати до уваги питання інтенсивності викидів вуглекислого газу, зазначила глава Мінторгівлі Сполучених Штатів.

Нагадаємо

На початку 2018 року Дональд Трамп, який обіймав посаду президента США, обклав штрафним митом імпортовану сталь та алюміній. Наприкінці січня 2019 року Білий дім обґрунтував рішення про розширення штрафних заходів тим, що виробники в інших країнах нібито оминають введені мита, поставляючи до Сполучених Штатів більше тих видів продукції із сталі та алюмінію, які не включені до обмежувальних списків. У відповідь на ці заходи Євросоюз запровадив тарифи на американські товари, у тому числі — на арахісову олію, джинси, віскі та мотоцикли.

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