США и ЕС достигли соглашения в "войне тарифов"

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ЕС в ответ согласился снять введенные тарифы на ряд американских товаров, в том числе виски и мотоциклы, отметила министр на полях саммита стран “большой двадцатки” (G20) в Риме.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейкоб Салливан заявил о разрешении одного из самых больших споров в отношениях трансатлантических партнеров. Вашингтон ожидает, что соглашение облегчит ситуацию с перебоями в цепочках поставки. По словам Раймондо, договоренность позволит США и Евросоюзу совместно справиться с проблемой глобальных избыточных мощностей. А в дальнейших переговорах по производству стали и алюминия стороны согласились принимать во внимание вопросы интенсивности выбросов углекислого газа, отметила глава Минторговли Соединенных Штатов.

Напомним

В начале 2018 года занимавший пост президента США Дональд Трамп обложил штрафной пошлиной импортированную сталь и алюминий. В конце января 2019 года Белый дом обосновал решение о расширении штрафных мер тем, что производители в других странах якобы обходят введенные пошлины, поставляя в Соединенные Штаты больше тех видов продукции из стали и алюминия, которые не включены в ограничительные списки. В ответ на эти меры Евросоюз ввел тарифы на американские товары, в том числе на арахисовое масло, джинсы, виски и мотоциклы.