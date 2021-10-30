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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США и ЕС достигли соглашения в "войне тарифов"

Киев • УНН

 • 32112 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. США и ЕС в субботу, 30 октября, достигли соглашения по импорту европейских стали и алюминия, на которые уже несколько лет действуют американские импортные штрафные пошлины. Установленные Вашингтоном тарифы не будут сняты полностью, однако определенный объем производимых в ЕС стали и алюминия можно будет ввозить в Соединенные Штаты беспошлинно, сообщила министр торговли США Джина Раймондо, передает УНН со ссылкой на DW.

США и ЕС достигли соглашения в "войне тарифов"

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ЕС в ответ согласился снять введенные тарифы на ряд американских товаров, в том числе виски и мотоциклы, отметила министр на полях саммита стран “большой двадцатки” (G20) в Риме.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейкоб Салливан заявил о разрешении одного из самых больших споров в отношениях трансатлантических партнеров. Вашингтон ожидает, что соглашение облегчит ситуацию с перебоями в цепочках поставки. По словам Раймондо, договоренность позволит США и Евросоюзу совместно справиться с проблемой глобальных избыточных мощностей. А в дальнейших переговорах по производству стали и алюминия стороны согласились принимать во внимание вопросы интенсивности выбросов углекислого газа, отметила глава Минторговли Соединенных Штатов.

Напомним

В начале 2018 года занимавший пост президента США Дональд Трамп обложил штрафной пошлиной импортированную сталь и алюминий. В конце января 2019 года Белый дом обосновал решение о расширении штрафных мер тем, что производители в других странах якобы обходят введенные пошлины, поставляя в Соединенные Штаты больше тех видов продукции из стали и алюминия, которые не включены в ограничительные списки. В ответ на эти меры Евросоюз ввел тарифы на американские товары, в том числе на арахисовое масло, джинсы, виски и мотоциклы.

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