Конец "тарифных войн": Байден объявил о новой эпохе отношений с ЕС

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“США и ЕС перешли к новой эпохе трансатлантического сотрудничества, которое принесет пользу всем нашим народам как сейчас, так и в будущем”, — заявил Байден. Глава Еврокомиссии отметила, что США и Европа “восстановили доверие и связи”.

Важным шагом в отношениях, по мнению Байдена и фон дер Ляен, стала договоренность Вашингтона и Брюсселя о частичном снятии американских пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС.

Соглашение между США и ЕС

О договоренности объявили 30 октября на саммите G20. Согласно соглашению, США разрешат беспошлинный импорт европейских стали и алюминия, но с определенными квотами. ЕС в свою очередь с 1 декабря снимет пошлины на ряд американских товаров.

В министерстве торговли США отметили, что заключение нового соглашения позволит США и Евросоюзу совместно справиться с проблемой глобальных избыточных производственных мощностей в Китае. Кроме того, в Европейской комиссии отметили, что производство алюминия и стали является одним из крупнейших загрязнителей атмосферы, поэтому США и ЕС будут работать вместе с тем, чтобы уменьшить углеродные выбросы в этой области.

Напомним

Летом 2018 года администрация Дональда Трампа ввела повышенные пошлины на сталь и алюминий из ЕС. Тогдашний президент США объяснял это необходимостью восстановить справедливость в торговых отношениях. В ответ на такой шаг Евросоюз повысил пошлины на ряд американских товаров, в том числе изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi’s. Общая стоимость годового импорта американских товаров, на которые распространялись новые пошлины ЕС, составила 2,8 миллиарда евро.