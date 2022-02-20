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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Байден провів засідання Ради нацбезпеки щодо України

Байден провів засідання Ради нацбезпеки щодо України

Київ • УНН

 • 494375 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент США Джо Байден провів засідання Ради національної безпеки. Обговорили ситуацію в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Цитата

“Сьогодні президент Байден скликав засідання Ради національної безпеки для обговорення останніх подій, пов’язаних з нарощуванням військової могутності Росії на кордонах України”, — повідомляє пресслужба Білого дому.

Під час засідання було обговорено російську ескалацію навколо України.

Нагадаємо

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