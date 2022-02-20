Байден провів засідання Ради нацбезпеки щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент США Джо Байден провів засідання Ради національної безпеки. Обговорили ситуацію в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Білого дому.
Цитата
“Сьогодні президент Байден скликав засідання Ради національної безпеки для обговорення останніх подій, пов’язаних з нарощуванням військової могутності Росії на кордонах України”, — повідомляє пресслужба Білого дому.
Під час засідання було обговорено російську ескалацію навколо України.
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон зателефонує канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та лідеру США Джо Байдену.