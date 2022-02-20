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Макрон зателефонує президенту США та канцлеру Німеччини

Макрон зателефонує президенту США та канцлеру Німеччини

Київ • УНН

 • 126159 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон готується зателефонувати канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та лідеру США Джо Байдену. Розмова може відбутися в найближчі години. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFM TV.

Деталі 

Зазначається, що окрім переговорів з Байденом та Шольцом, Макрон планує зателефонувати прем’єру Італії Маріо Драгі й іншим партнерам.

Нагадаємо 

Президент Франції Еммануель Макрон та російський колега Володимир Путін у ході телефонної розмови домовилися про необхідність знайти дипломатичне вирішення української кризи.

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