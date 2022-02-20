Макрон зателефонує президенту США та канцлеру Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон готується зателефонувати канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та лідеру США Джо Байдену. Розмова може відбутися в найближчі години. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFM TV.
Деталі
Зазначається, що окрім переговорів з Байденом та Шольцом, Макрон планує зателефонувати прем’єру Італії Маріо Драгі й іншим партнерам.
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон та російський колега Володимир Путін у ході телефонної розмови домовилися про необхідність знайти дипломатичне вирішення української кризи.